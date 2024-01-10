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10.01.2024

В Екатеринбурге произошел сбой в работе котельной «Южная»

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В ночь на 10 января (около 23.30 9 января) в работе котла котельной «Южная» произошел сбой.

«Накануне ночью произошел сбой в работе отопительного котла на котельной «Южная» компании «Т-Плюс», которая снабжает теплоносителем жилой фонд в микрорайоне Уктус. Температура теплоносителя была понижена, проводились технические работы», — указано в официальном сообщении администрации Екатеринбурга.

В компании «Т-Плюс» отметили, что причиной сбоя стало повреждение поверхности нагрева, в результате чего система автоматической защиты отключила котел. К 05.00 утра 10 января неполадки были устранены, и в 06.30 котел был запущен.

Администрация города призывает жителей квартир, температура в которых ниже нормативной (+18 градусов по Цельсию), обращаться в управляющую компанию для фиксации ситуации и перерасчета ЖКУ.

Напомним, что вечером 8 января в котельной «Южная» произошел аналогичный сбой в работе котла. Параметры тепла и горячей воды в обслуживаемом котельной жилом фонде были снижены. 9 января заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко провел брифинг, в ходе которого он рассказал о ликвидации аварии в котельной.
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