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09.01.2024

Прокуратура начала проверку в связи с аварией в котельной «Южная» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга начала проверку в связи со снижением параметров теплоснабжения микрорайонов Уктус и Вторчермет вечером 8 января.

«По имеющейся на данный момент информации, накануне, 8 января 2024 года, около 19 час. 47 мин. произошло снижение давления в системе теплоснабжения в результате технологических нарушений в работе оборудования в котельной, что повлекло предоставление жителям коммунальной услуги ненадлежащего качества», — указано в официальном сообщении прокуратуры Свердловской области.

В связи с этим была организована проверка, по результатам которой могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Как писал УрБК, 9 января заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко провел брифинг, в ходе которого он рассказал о ликвидации аварии.
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