Прокуратура начала проверку в связи с аварией в котельной «Южная» в Екатеринбурге

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УрБК, Екатеринбург, 22.06.2011. По поручению прокуратуры Свердловской области прокуратура Екатеринбурга и прокуратура ...