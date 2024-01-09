Жители поселка Ключевск в Свердловской области остались без отопления из-за двух коммунальных аварий в местной котельной

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Жители поселка Ключевск остались без отопления из-за двух коммунальных аварий. По словам главы Березовского ГО Евгения Писцова, первый сбой в работе котельной произошел из-за отключения электричества. После перезапуска котельная снова остановила работу, предположительно, из-за утечки на трубопроводе.



«Место утечки найти пока не удается: парения на сетях нет, колодцы, подвалы МКД сухие. Сегодня с утра организован поквартирный обход силами старших по домам и УК. Дополнительно работают специалисты с тепловизорами и течеискателем», — заявил глава Березовского ГО.



Сейчас подачу тепла в дома поселка обеспечивает один котел, из-за чего в некоторых квартирах отопление отсутствует, а в других температура опускается до 11 градусов тепла.