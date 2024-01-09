Жители поселка Ключевск в Свердловской области остались без отопления из-за двух коммунальных аварий в местной котельной

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. Накануне вечером в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга из-за коммунальной аварии без тепла ...24.03.2016 Из-за отсутствия тепла в домах жители села Покровское переехали к родственникам
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2016. Из-за отсутствия тепла в домах жители села Покровское Горноуральского городского округа ...26.01.2016 В Каменске-Уральском из-за аварии без отопления остались два микрорайона
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2016. Жители двух микрорайонов в Каменске-Уральском остались без отопления из-за перебоев в ...21.01.2016 Жители свердловского поселка остались без тепла после проведения газа
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2016. В Свердловской области появился еще один замерзающий поселок. Жители Конёво Невьянского ...24.10.2013 В Екатеринбурге жилой дом остался без тепла из-за аварии
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2013. На Сортировке жилой дом и административное здание остались без тепла из-за повреждении ...