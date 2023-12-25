АКРА прогнозирует прибыль российских банков в 2023 году на уровне более 3,3 трлн рублей

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В ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2 трлн рублей

УрБК, Москва, 25.12.2023. В 2024 году прибыль российских банков может составить более 2 трлн руб., что на 40% меньше ...

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УрБК, Москва, 17.09.2021. По итогам 2021 года российские банки продемонстрируют рекордную прибыль. Такой прогноз ...