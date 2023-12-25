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АКРА прогнозирует прибыль российских банков в 2023 году на уровне более 3,3 трлн рублей

УрБК, Москва, 27.12.2023. По итогам 2023 года российские банки получат рекордную прибыль — более 3,3 трлн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные рейтингового агентства АКРА.

Агентство АКРА подготовило прогноз по банковскому сектору на 2024 год, в котором указаны и итоги 2023 года. «Усиление способности банков к генерации прибыли прежде всего связано с ростом чистого процентного дохода, на что повлияло как быстрое увеличение кредитного портфеля, так и наращивание чистой процентной маржи (показатель NIM в январе — сентябре вырос с 4% до 4,6%)», — объясняют аналитики рекордный показатель.

Ранее аналогичный прогноз по итогам 2023 года дала глава Банка России Эльвира Набиуллина. А в 2024 году, по мнению руководства регулятора, прибыль российских банков будет на уровне 2 трлн руб.
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