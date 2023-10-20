ЦБ ожидает чистую прибыль банков в размере 3 трлн рублей по итогам 2023 года

Материалы по теме

Прибыль банковского сектора в РФ за месяц сократилась на 16%

УрБК, Москва, 20.10.2023. Чистая прибыль банковского сектора в России в сентябре составила 296 млрд руб., что на 16% ...

Чистая прибыль российских банков в 2023 году может превысить 3 трлн рублей

УрБК, Москва, 27.09.2023. Чистая прибыль банковского сектора в РФ по итогам 2023 года может превысить 3 трлн руб. Это ...

Российским банкам прогнозируют прибыль от 2,4 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. По итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может составить 2,4-2,6 трлн руб. ...

Убыток Банка России по итогам 2018 года составил 434,6 млрд рублей

Банк России получил убыток в размере 434 млрд 679 млн руб. по итогам 2018 года. В 2017 году убыток составил 435,3 млрд ...

Убыток Банка России по итогам 2018 года составил 434,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 08.05.2019. Банк России получил убыток в размере 434 млрд 679 млн руб. по итогам 2018 года. В 2017 году ...