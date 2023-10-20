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ЦБ ожидает чистую прибыль банков в размере 3 трлн рублей по итогам 2023 года

УрБК, Москва, 09.11.2023. По прогнозу ЦБ РФ, чистая прибыль банков за весь 2023 год достигнет ориентировочно 3 трлн руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова зампреда правления регулятора Ольги Поляковой.

При этом чистая прибыль сектора по итогам первых трех кварталов уже составила 2,7 трлн руб.

«Не забывайте, что с 1 января мы отменяем послабления. И те банки, которые продолжали ими пользоваться, должны досоздать резервы и все остальные, скажем так, произвести действия, чтобы уже оставить эти послабления в уходящим году», — пояснила О. Полякова ожидаемое снижение динамики получения прибыли в IV квартале.

Кроме того, зампред правления ЦБ РФ отметила, что регулятор не видит замедления роста чистых процентных доходов банков.

Стоит отметить, что ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозировало, что чистая прибыль банковского сектора в РФ по итогам 2023 года может превысить 3 трлн руб.
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