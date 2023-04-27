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Чистая прибыль российских банков в 2023 году может превысить 3 трлн рублей

УрБК, Москва, 27.09.2023. Чистая прибыль банковского сектора в РФ по итогам 2023 года может превысить 3 трлн руб. Это на треть больше рекорда двухлетней давности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».

Отмечается, что результат двухлетней давности был побит за январь-август этого года, когда банки заработали более 2,37 трлн руб. За оставшиеся четыре месяца кредитные организации могут получить более 0,6 трлн руб., что будет ниже показателей предыдущих отчетных периодов.

Согласно данным агентства, в этом году крупнейшие банки смогли значительно нарастить уровень чистой процентной маржи на фоне стабильности ключевой ставки, а также за счет конвертации валютных кредитов и фокуса на маржинальный розничный сегмент.

Отметим, что, по данным Банка России, в августе 2023 года прибыль финансовых организаций страны составила 353 млрд руб. За месяц этот показатель вырос на 8%.
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