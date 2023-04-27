Чистая прибыль российских банков в 2023 году может превысить 3 трлн рублей

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Российским банкам прогнозируют прибыль от 2,4 трлн рублей

По итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может составить 2,4-2,6 трлн руб. Для сравнения: прошлый рекорд ...

Российским банкам прогнозируют прибыль от 2,4 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. По итогам 2023 года чистая прибыль российских банков может составить 2,4-2,6 трлн руб. ...

Убыток Банка России по итогам 2018 года составил 434,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 08.05.2019. Банк России получил убыток в размере 434 млрд 679 млн руб. по итогам 2018 года. В 2017 году ...

За 8 месяцев 2018 года прибыль российских банков упала на 9,6%

Прибыль банков РФ за январь-август 2018 года составила 901 млрд руб. Это на 9,6% меньше по сравнению с аналогичным ...

За 8 месяцев 2018 года прибыль российских банков упала на 9,6%

УрБК, Москва, 17.09.2018. Прибыль банков РФ за январь-август 2018 года составила 901 млрд руб. Это на 9,6% меньше по ...