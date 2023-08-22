Прибыль российских банков за месяц выросла на 8%

По итогам января-июля прибыль российских банков составила 2 трлн руб. Кредитование выросло во всех сегментах, следует ...22.08.2023 Прибыль российских банков по итогам января-июля составила 2 трлн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. По итогам января-июля прибыль российских банков составила 2 трлн руб. Кредитование ...25.07.2023 Ипотечный портфель в России за месяц вырос на 2,5%
Ипотечный портфель в России за месяц вырос на 2,5%. Спрос сместился в сторону вторичного рынка, где цены уступают ...25.07.2023 Ипотечный портфель в России за месяц вырос на 2,5%
УрБК, Москва, 25.07.2023. Ипотечный портфель в России за месяц вырос на 2,5%. Спрос сместился в сторону вторичного ...15.09.2016 ЦБ зафиксировал прибыль российских банков в январе-августе на уровне 532 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2016. Прибыль российских банков в январе-августе 2016 года составила 532 млрд руб., что в ...