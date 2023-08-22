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Прибыль российских банков за месяц выросла на 8%

УрБК, Москва, 22.09.2023. В августе 2023 года прибыль банков в РФ составила 353 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 8%. Значимым фактором прибыльности остаются доходы от переоценки иностранной валюты, говорится в Telegram-канале Банка России.

Кроме того, в августе портфель кредитов российских компаний вырос на 1,7% (+2,1% — в июле). При этом многие заемщики выбирали кредитные лимиты по старым ставкам до их увеличения.

Ипотечное кредитование, в свою очередь, выросло на рекордные 3,7%. В ЦБ это объясняют стремлением граждан вложиться в недвижимость из-за ожидания повышения ставок и ужесточения условий льготных госпрограмм.

Согласно данным регулятора, потребительское кредитование увеличилось на 2,4%. Причиной этого стали сезонные расходы на отпуск и подготовку к школе.

В Банке России ожидают, что с учетом повышения ставок и ужесточения макропруденциальной политики в оставшиеся месяцы года рост кредитования в целом замедлится.
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