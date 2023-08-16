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В Екатеринбурге с 23 декабря трамвай № 1 будет возить жителей Академического района по новой ветке

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. В Екатеринбурге с 23 декабря поменяется схема движения трамвая № 1. Теперь маршрут будет осуществлять перевозки пассажиров из Академического района, сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».

Так, с завтрашнего дня трамвай № 1 будет следовать от ст. «Академика Парина» до ст. «Вторчермет» по следующему маршруту: ул. Вильгельма де Геннина — ул. С. Дерябиной — ул. Волгоградская — ул. Белореченская — ул. Радищева — ул. 8 Марта — ул. Титова. В обратном направлении: ул. Титова — ул. 8 Марта — ул. Радищева — ул. Белореченская — ул. Волгоградская — ул. С.Дерябиной — ул. В. де Геннина.

В будние дни с остановки «Академика Парина» трамвай будет отправляться в 06.09, со Вторчермета — в 06.08. Последний рейс из Академического района по маршруту отправится в 21.07. Еще три вечерних рейса будут уходить в депо.

Предполагается, что трамваи будут ходить с интервалами в 13-15 минут, в выходные — до 20 минут. На линии будет курсировать 12 сцепок.

Напомним, что технический запуск линии в Академический район состоялся 6 сентября. В течение 2,5 месяца проходила техническая обкатка маршрута.
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