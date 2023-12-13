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Евросоюз наложил санкции на «Уралтрансмаш» и гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Европейский союз (ЕС) распространил санкции против Уральского завода транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») и генерального директора «Уралвагонзавода» Александра Потапова. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«На «Уралтрансмаш» и еще 29 предприятий оборонного и промышленного комплекса России распространят «экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения, а также информацию, которая помогает развиваться российскому сектору обороны и безопасности», — цитирует издание официальный журнал ЕС.

В рамках санкций против А. Потапова все его активы (если таковые имеются) на территории Евросоюза будут заморожены, он не сможет кредитоваться у европейских банков, а также посещать и пересекать транзитом страны ЕС.

Санкции ЕС против «Уралвагонзавода» были применены в марте этого года. Также на предприятие наложили свои ограничения Великобритания и Минфин США.
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