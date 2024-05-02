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Вчера, 10:45

Япония ввела санкции против «Уралтрансмаша» и гендиректора «Уралвагонзавода»

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Правительство Японии ввело очередной пакет санкций против российских компаний. В списке находятся Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») и генеральный директор «Уралвагонзавода» (УВЗ) Александр Потапов.

На сайте МИД Японии указано, что против подсанкционных российских компаний вводятся такие меры, как заморозка активов, ограничение платежей и запрет на экспорт.

Ранее УрБК уже писал о том, что Япония накладывала санкции на «Уралвагонзавод» и другие свердловские предприятия. Также на УВЗ наложили ограничения США и Евросоюз.
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