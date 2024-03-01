Минфин США ввел санкции против двух компаний «Уралвагонзавода»

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Опытное конструкторское бюро «Новатор» (входит в концерн «Алмаз Антей») из ...19.12.2023 Евросоюз наложил санкции на «Уралтрансмаш» и гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Европейский союз (ЕС) распространил санкции против Уральского завода транспортного ...13.12.2023 Минфин США ввел санкции против «Уралвагонзавода»
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Министерство финансов США распространило санкции на корпорацию «Уралвагонзавод» (УВЗ). ...02.09.2016 «Уралмашзавод» и «Уралэнергомонтаж» попали под санкции США
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2016. ОАО «Уралмашзавод» и ЗАО «ПО Уралэнергомонтаж» попали в перечень предприятий, против ...17.09.2014 Канада ввела санкции против ОАО «Машиностроительный завод им. М.И.Калинина»
УрБК, Москва, 17.09.2014. МИД Канады обнародовал новые санкции в отношении России. В санкционный список вошло ...