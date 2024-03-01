Минфин США ввел санкции против двух компаний «Уралвагонзавода»

Нижнетагильский «Уралвагонзавод» и бюро «Новатор» из Екатеринбурга попали в санкционные списки Японии

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Опытное конструкторское бюро «Новатор» (входит в концерн «Алмаз Антей») из ...