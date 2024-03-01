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Сегодня, 10:04

Минфин США ввел санкции против двух компаний «Уралвагонзавода»

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. Министерство финансов США ввело новые санкции против ряда российских и китайских компаний, в число которых попали и свердловские предприятия. В частности, в списке оказались Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) и Уральский научно-технологический комплекс (УНТК), которые находятся под управлением «Уралвагонзавода» (УВЗ). Информацию об этом опубликовало управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Оба предприятия находятся в Нижнем Тагиле. Из Екатеринбурга под санкции попали ФГБУ «48 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ» (48 ЦНИИ МО РФ), ООО «Униматик» и ООО «Треал-М».

Ранее УрБК писал о том, что Министерство финансов США ввело санкции против УВЗ и генерального директора предприятия Александра Потапова в декабре 2023 года.
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