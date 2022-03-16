Минфин США ввел санкции против «Уралвагонзавода»

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УрБК, Москва, 16.03.2022. Уралвагонзавод (входит в «Ростех») внесен в новые санкционные списки Евросоюза. Об этом ...

НПК «Уралвагонзавод» попала под санкции Великобритании

США и Великобритания огласили списки новых санкций в отношении РФ. В британский список попали «Ростех», Объединенная ...

НПК «Уралвагонзавод» попала под санкции Великобритании

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. США и Великобритания огласили списки новых санкций в отношении РФ. В британский список ...

США расширили санкции против Сирии

Министерство финансов США расширило список сирийских физических и юридических лиц, в отношении которых действуют ...

Топ-менеджер «Уральского завода гражданской авиации» попал в санкционный список Украины

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2015. Коммерческий директор АО «Уральский завод гражданской авиации» Валерий Трушкин попал в ...