Минфин США ввел санкции против «Уралвагонзавода»

УрБК, Москва, 16.03.2022. Уралвагонзавод (входит в «Ростех») внесен в новые санкционные списки Евросоюза. Об этом ...25.02.2022 НПК «Уралвагонзавод» попала под санкции Великобритании
США и Великобритания огласили списки новых санкций в отношении РФ. В британский список попали «Ростех», Объединенная ...25.02.2022 НПК «Уралвагонзавод» попала под санкции Великобритании
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. США и Великобритания огласили списки новых санкций в отношении РФ. В британский список ...17.05.2017 США расширили санкции против Сирии
Министерство финансов США расширило список сирийских физических и юридических лиц, в отношении которых действуют ...18.09.2015 Топ-менеджер «Уральского завода гражданской авиации» попал в санкционный список Украины
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2015. Коммерческий директор АО «Уральский завод гражданской авиации» Валерий Трушкин попал в ...