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Вчера, 11:25

Минфин США ввел санкции против «Уралвагонзавода»

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Министерство финансов США распространило санкции на корпорацию «Уралвагонзавод» (УВЗ). Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

В санкционный список попал и генеральный директор УВЗ Александр Потапов, а также две екатеринбургские компании: АО «Эйрбург» (занимается производством беспилотников, бортового оборудования для летательных аппаратов) и вертолетная компания Uralhelicom. «Уралвагонзавод» производит бронетанковое вооружение и грузовой подвижной состав.

В марте этого года УВЗ попал в санкционные списки Евросоюза, а до этого, в феврале, санкции против предприятия применила Великобритания.
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