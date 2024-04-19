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Вчера, 11:25

Площадка для сверхмалой авиации

В Екатеринбурге при финансовой поддержке Минпромторга РФ уральская компания — производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Эйрбург» наращивает производственную базу. Так, 15 мая на площади 3 тыс. кв. м. был запущен новый механический цех для изготовления деталей и сборочных единиц собственного производства, а также цех кабельно-жгутовых изделий. Новая площадка предприятия, на котором сегодня трудится 670 сотрудников, позволила создать еще 70 новых рабочих мест.

Площадка для сверхмалой авиации

Оценил производство комплектующих для беспилотников глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, развитие интереса к работе над авиационными конструкциями — одна из приоритетных задач региона.

«Мы включились в активную реализацию национального проекта беспилотной авиационной системы. Уверен, эта работа даст необходимые результаты. Она послужит серьезной опорой для дальнейшего развития отрасли в целом», — отметил Алексей Орлов.

Площадка для сверхмалой авиации

Генеральный директор компании Сергей Евдокимов сообщил, что придумывать и изготавливать авиационные приборы и самолеты всегда интересно, и теперь, когда в них нуждается страна, этот интерес приобретает особое значение.

«Мы делаем это для всех тех, кто в государственной программе, которая принята на уровне правительства, объявлен пользователями этих летательных аппаратов беспилотных. Это медицина, МЧС, разведка лесного хозяйства, транспортировка грузов», — подчеркнул Сергей Евдокимов.

Основная цель властей заключается в поощрении развития подобных производств. На модернизацию и расширение производства Минпромторг РФ выделил предприятию свыше 380 млн руб.

«В настоящее время беспилотные летательные аппараты являются неотъемлемой частью МЧС, медицинских служб при чрезвычайных ситуациях, а также министерств по охране окружающей среды. Мы стремимся углубить наши взаимоотношения», — подчеркнул замминистра промышленности и науки региона Игорь Зеленкин.

Площадка для сверхмалой авиации

По словам помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Евгения Гурария, в Свердловской области уже сложился промышленный авиационный кластер.

«Такие предприятия — колоссальная точка роста для всего региона. И мы ищем возможности для кооперации с другими регионами», — сказал Евгений Гурарий.

Он также напомнил, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области разработана и утверждена программа развития отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 года. В планах увеличить производство БАС с 2,6 тыс. единиц в 2024 году до 9,6 тыс. единиц в 2030 году.

Также в регионе активно ведется оснащение школ и уральского техникума «Рифей» оборудованием для получения навыков по конструированию и управлению беспилотными летательными аппаратами.

Площадка для сверхмалой авиации

По программам подготовки в сфере БАС планируют обучить порядка 330 детей. Специальные классы откроют не только в школах Екатеринбурга, но и в области: Новоуральске, Березовском, Серове, Ревде и Красноуфимске.

На эти цели образовательные учреждения получат более 285 млн руб. Деньги будут выделены в 2024 году из федерального и областного бюджетов.

На сегодняшний день уже в шести (из планируемых 17) школах уральской столицы в специально оборудованных классах школьники постигают азы конструирования беспилотных летательных аппаратов.

В соответствии с национальными задачами в Свердловской области ведется работа по созданию научно-производственного центра в сфере беспилотных авиационных систем, где «Эйрбург» отдано право стать его ключевым резидентом.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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