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Вчера, 14:25

В ближайшие семь лет в России будет запущено производство гражданских беспилотников

УрБК, Москва, 28.06.2023. В России в ближайшие шесть с половиной лет будет создана новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года утвердило правительство РФ, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

«Стратегией определены пять ключевых направлений: стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы; разработка и серийное производство таких систем, а также создание крупных производственных центров; развитие инфраструктуры, включающее строительство аэродромов, вертодромов и перспективных дронопортов; подготовка кадров для беспилотной авиации; фундаментальные и перспективные исследования в сфере беспилотных авиационных систем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по созданию системы научно-производственных центров компетенций и испытаний в сфере беспилотных авиасистем начнется уже в текущем году. Ответственными за эту работу назначены Минпромторг, правительство Москвы, АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» и ряд других организаций.

В 2024 году для формирования кадрового резерва начнется разработка учебных модулей и курсов обучения по БАС и внедрение их в программы общего, среднего профессионального и высшего образования. Вести работу будет Минпросвещения совместно с Минобрнауки, правительством Москвы и АНО «Университет НТИ 2035».

«В настоящее время параллельно с разработкой стратегии развития беспилотной авиации по поручению президента РФ правительство завершает формирование национального проекта развития беспилотных авиационных систем. Национальный проект станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии», — отметил первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.
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