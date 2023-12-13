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Вчера, 15:42

Евросоюз ввел санкции против основателя РМК Игоря Алтушкина

УрБК, Москва, 24.06.2024. Евросоюз ввел санкции против основателя Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина, пишет Forbes.

Напомним, что в октябре 2022 года И. Алтушкин был включен в санкционный список Украины, в мае 2023 года он попал под санкции Великобритании, а в сентябре 2023 года — США. В 2023 году И. Алтушкин вышел из числа совладельцев МКООО «Рашн Коппер Компани Лимитед», которая занимается управлением российскими производственными активами РМК.

Помимо И. Алтушкина, в санкционный список ЕС внесли основателя холдинга «Корпорация АЕОН» Романа Троценко, артиста Ивана Охлобыстина, исполнителей Полину Гагарину и Шамана.
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