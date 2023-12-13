Евросоюз ввел санкции против основателя РМК Игоря Алтушкина

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Министерство финансов США распространило санкции на корпорацию «Уралвагонзавод» (УВЗ). ...13.02.2017 Глава РМК Игорь Алтушкин награжден орденом Дружбы
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении уральского промышленника, ...15.09.2016 Евросоюз продлил санкции против граждан России и Украины
Евросоюз официально продлил санкции против 146 граждан и 37 юридических лиц России и Украины. Об этом сообщает РИА ...18.09.2015 Топ-менеджер «Уральского завода гражданской авиации» попал в санкционный список Украины
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2015. Коммерческий директор АО «Уральский завод гражданской авиации» Валерий Трушкин попал в ...13.05.2014 Прокурора Крыма включили в «черный список» ЕС
Евросоюз включил в «черный список» российских граждан, на которых распространяются визовые санкции, прокурора Крыма ...