Нижнетагильский «Уралвагонзавод» и бюро «Новатор» из Екатеринбурга попали в санкционные списки Японии

Евросоюз наложил санкции на «Уралтрансмаш» и гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова

Уралвагонзавод внесен в санкционные списки Евросоюза

УрБК, Москва, 16.03.2022. Уралвагонзавод (входит в «Ростех») внесен в новые санкционные списки Евросоюза. Об этом ...