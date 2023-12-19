Нижнетагильский «Уралвагонзавод» и бюро «Новатор» из Екатеринбурга попали в санкционные списки Японии

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Европейский союз (ЕС) распространил санкции против Уральского завода транспортного ...16.03.2022 Уралвагонзавод внесен в санкционные списки Евросоюза
УрБК, Москва, 16.03.2022. Уралвагонзавод (входит в «Ростех») внесен в новые санкционные списки Евросоюза. Об этом ...20.12.2017 США ввели санкции против екатеринбургского ОКБ «Новатор»
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. Министерство торговли США внесло екатеринбургское «Опытное конструкторское бюро ...24.09.2014 Токио расширил санкции в отношении России
Власти Японии утвердили новые санкции в отношении России, сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ...31.07.2014 Под санкции ЕС попали екатеринбургские ОАО «МзиК», ОАО «ОКБ «Новатор» и ОАО «УПП «Вектор»
УрБК, Москва, 31.07.2014. ЕС обнародовал согласованный накануне расширенный черный список компаний и частных лиц, в ...