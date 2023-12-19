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Нижнетагильский «Уралвагонзавод» и бюро «Новатор» из Екатеринбурга попали в санкционные списки Японии

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Опытное конструкторское бюро «Новатор» (входит в концерн «Алмаз Антей») из Екатеринбурга и «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле попали под японские санкции. При этом на последний Япония накладывает санкции уже второй раз. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Всего правительство страны ввело санкции против 12 физлиц и 36 организаций, связанных с Россией. Запреты коснулись экспорта товаров, работающих на укрепление промышленности РФ, и ввоза нетехнических алмазов российского происхождения.

Напомним, что в марте прошлого года Европейский союз (ЕС) распространил санкции против Уральского завода транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») и генерального директора «Уралвагонзавода» Александра Потапова.
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