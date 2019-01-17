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Вчера, 10:23

США и Великобритания запретили импорт алюминия, меди и никеля из России

УрБК, Москва, 15.04.2024. США и Великобритания наложили вето на ввоз российских алюминия, меди и никеля, а также запретили торговать Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME) партиями металлов, выпущенных после 13 апреля 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минфин США.

«После ввода американских санкций LME признала, что их результатом станет неопределенность на рынке алюминия, меди и никеля. Чиновники Минфина США полагают, что это приведет к дисконту по внебиржевым сделкам с российским металлом», — пишет «Коммерсантъ», отмечая, что ликвидность в металлах в будущем может окончательно переместиться на Шанхайскую биржу.

Одновременно Минфин США не исключил, что отдельные партии алюминия, меди и никеля из РФ США и Великобритания смогут принять. «В то же время США продолжили в сравнительно больших объемах закупать российский палладий и платину у «Норникеля», нынешние санкции на эти металлы не распространяются», — пишет издание, добавляя, что в 2023 году доходы «Норникеля» от реализации палладия и платины на американский континент составили 114 млрд руб., или 10% от годовой выручки компании.
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