ЕС может за год снизить импорт алюминия из России до нуля

УрБК, Москва, 15.04.2024. После введенного США и Великобританией запрета на импорт алюминия, меди и никеля из РФ, а ...01.06.2018 США вводят тарифы на импорт стали и алюминия из стран ЕC
Президент США Дональд Трамп 1 июня введет тарифы на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Такое ...19.04.2018 Поставки алюминия из России в Японию прекращены из-за санкций США
Россия полностью приостановила поставки алюминия в Японию из-за санкций США. Об этом ТАСС сообщил директор компании ...19.04.2018 Поставки алюминия из России в Японию прекращены из-за санкций США
УрБК, Москва, 19.04.2018. Россия полностью приостановила поставки алюминия в Японию из-за санкций США. Об этом ТАСС ...06.02.2009 ОК РУСАЛ сократит производство алюминия на 320 тыс. тонн
УрБК, Москва, 06.02.2009. ОК РУСАЛ, исходя из текущей ситуации на мировом рынке алюминия, приняла решение об ...