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Вчера, 10:28

ЕС может за год снизить импорт алюминия из России до нуля

УрБК, Москва, 29.01.2025. Руководство Евросоюза предложило в рамках 16-го пакета санкций отключить 15 российских банков от системы SWIFT и полностью прекратить импорт алюминия из России, сообщает РБК, ссылаясь на Bloomberg.

Предполагается, что европейским покупателям разрешат продолжать импорт алюминия из России в течение года по системе квот, прежде чем начнет действовать полный запрет.

Согласно данным UN Comtrade, за первые десять месяцев прошлого года Евросоюз купил в России около 130 тыс. т необработанного алюминия, что составляло 6% от общего объема (2,2 млн т) импортированного алюминия. В тот же период в 2023 и 2022 годах этот показатель составлял примерно 11% и 19% соответственно.

Отмечается, что сокращение поставок в Европу было компенсировано закупками в странах Ближнего Востока, Индии и Юго-Восточной Азии. Кроме того, увеличились поставки российского алюминия в Китай — за первые три квартала 2024 года китайская сторона импортировала 263 тыс. т необработанного алюминия.
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