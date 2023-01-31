Разблокировки не будет

Уральские финансовые аналитики оценили ситуацию с блокировкой зарубежных активов российских инвесторов. По мнению экспертов, вероятность возврата доступа к зарубежным ценным бумагам хотя бы для того, чтобы брокеры могли перевести их на не попавшие под санкции депозитарии, мала.



Финансовый аналитик Григорий Вахитов объясняет это тем, что блокировка активов — политическое решение.



«Там больше политики, чем логического смысла. Пока сохраняется текущая международная ситуация, Европа не будет разблокировать. Они же зачем это делали? Чтобы вызвать внутри страны массовое недовольство нынешней властью. Поэтому они будут продолжать давить, пока в политической сфере все не сдвинется. Сейчас нет причин для того, чтобы пойти на попятную», — объяснил он УрБК.



Такой же позиции придерживается финансовый аналитик Виталий Калугин, отмечая, что раз блокировка была введена из-за политики, то и ее снятие тоже является политическим вопросом. В то же время он предполагает, что российские брокеры будут регулярно обращаться к зарубежным регуляторам с просьбой вернуть доступ.



«Брокеры должны каким-то образом беспокоить зарубежные депозитарии, потому что клиенты обращаются к брокеру, а тот должен передавать это дальше. Можно понять, что они делают это часто. Видимо, чтобы эта тема не выходила из информационной повестки. Тема важная, у физических лиц «застряло» порядка 1 трлн руб. Поэтому брокеры обязаны в интересах клиентов, как представители этих людей, совершать все действия в силу хотя бы даже договора на брокерское обслуживание. Наверное, стоит и дальше ожидать их массового обращения к европейским регуляторам», — считает эксперт.



Г. Вахитов также добавил, что российским инвесторам сейчас нет особого смысла пытаться искать лазейки, чтобы как-то избавиться от заблокированных ценных бумаг. Тем более в минус.



«Пусть лучше лежат, тогда у вас какие-то права есть. Это такой момент, что проще ждать, чем что-либо делать», — рассудил он.



Кроме того, оба эксперта сошлись во мнении, что инвесторам есть смысл продолжать пытаться вкладываться в акции на бирже и работать с оставшимися финансовыми инструментами. В. Калугин сообщил, что ситуация с блокировкой активов и радикальные изменения в экономике не смогли отпугнуть желающих вложиться в ценные бумаги.



«Я думаю, что на нашу биржу приходят теперь исключительно физические лица. В январе, насколько я помню, 80% операций по акциям было со счетов физлиц. Единственное, что речь идет только о приобретении каких-то российских активов. Но, судя по статистике Мосбиржи, инвесторов ситуация не отпугнула. Просто если что-то случилось, то клиенты учтут эти риски и будут избегать всего, что связано с иностранной юрисдикцией», — считает он.



«Все истории показывают, что после кризисов у вас единственный способ хотя бы не отстать от инфляции — это вложить в ценные бумаги. Эксперты даже неоднократно приводили пример Ирана. Вопрос подбора инструментов — это уже отдельная тема. Каждому свое», — добавил Григорий Вахитов.



Уточним, что на прошлой неделе в Банке России назвали объем заблокированных за рубежом российских активов: по состоянию на 30 ноября 2022 года он составлял 5,7 трлн руб. Из них чуть больше 20% — это активы, принадлежащие розничным инвесторам, рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора Ольга Шишлянникова.



Напомним, что активы российских инвесторов с марта 2022 года были заморожены из-за разрыва отношений между Национальным расчетным депозитарием (НРД) и иностранными депозитариями. После этого российские вкладчики перестали получать дивиденды и купоны по заблокированным ценным бумагам. Позже санкции Евросоюза были введены и в отношении НРД, что юридически закрепило заморозку активов.



В июле Банк России сообщал, что заблокированные ценные бумаги имелись более чем на 5 млн счетах частных инвесторов. Сумма замороженных вложений в портфелях физических лиц оценивалась в 320 млрд руб.



О. Шишлянникова отметила, что все эти факторы учитывались при решении регулятора запретить неквалифицированным инвесторам приобретать ценные бумаги недружественных стран.



Представитель ЦБ также добавила, что участники финансового рынка обратились к бельгийскому и люксембургскому регулятору с просьбой разблокировки. Ответ ожидается. В случае отказа Банк России будет «думать о каких-то других решениях», уточнила О. Шишлянникова.