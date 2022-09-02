Банк России с 1 октября ограничит, а потом запретит неквалифицированным инвесторам приобретать ценные бумаги недружественных стран

УрБК, Москва, 06.09.2022. С октября 2022 года брокеры не смогут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если после сделки доля подобных бумаг в портфеле окажется выше 15%. Соответствующее предписание подготовил Банк России, говорится на сайте регулятора.



С 1 ноября предел для таких сделок будет уменьшен до 10% от портфеля клиента, с 1 декабря — до 5%. С 1 января 2023 года брокеров обяжут приостановить исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.



«Это решение направлено на минимизацию для неквалифицированных инвесторов инфраструктурных рисков, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции», — говорится в сообщении.



Предписание затронет и поручения на покупку-продажу поставочных производных финансовых инструментов, для которых базисным активом выступают иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран. Также это коснется поручений на осуществление операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам.



Ограничения не коснутся операций по закрытию коротких позиций, а также действий с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран. Решение по операциям с бумагами эмитентов из дружественных стран регулятор примет позже, учитывая итоги работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев недружественных стран.