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В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам

УрБК, Москва, 24.03.2023. В России до 1 октября продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Об этом сообщается в соответствующем указании Банка России.

Сейчас неквалифицированным инвесторам доступны ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.

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