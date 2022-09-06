С 1 апреля в России изменятся правила покупки некоторых иностранных бумаг неквалифицированными инвесторами

УрБК, Москва, 21.03.2023. С 1 апреля в России обновятся правила покупки ряда иностранных ценных бумаг неквалифицированными инвесторами. Речь идет о бумагах дружественных эмитентов, которые учитываются в недружественных депозитариях, сообщается в Telegram-канале Банка России.
У брокера будет право исполнить поручение клиента, только если последнего уведомили о возможной блокировке таких ценных бумаг. Брокер может либо перед каждой сделкой отображать для клиента соответствующее push-уведомление, либо однократно сообщить о правилах покупки и получить согласие на принятие риска.
Кроме того, с 21 марта приостанавливается допуск к организованным торгам ПАО «СПБ Биржа» новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в недружественном депозитарии.
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