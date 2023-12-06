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06.12.2023

«СПБ биржа» начала готовиться к обмену заблокированных за рубежом российских активов

УрБК, Москва, 06.12.2023. «СПБ биржа» начала подготовку к процессу обмена заблокированных за рубежом активов российских инвесторов на средства иностранных инвесторов со счетов типа «С». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу биржи.

«Расчетный депозитарий «СПБ биржи» с 1 декабря принимает поручения от участников торгов (брокеров) на перевод иностранных ценных бумаг только внутри НРД, вышестоящего депозитария для СПБ банка», — цитирует агентство представителей биржи.

Напомним, что, в соответствии с президентским указом № 844, иностранные инвесторы могут покупать у российских коллег их заблокированные за рубежом активы, расплачиваясь со счетов типа «С» (на счетах этого типа аккумулируются средства иностранных инвесторов в РФ, которые запрещено выводить за рубеж).

Ранее УрБК писал о том, что Минфин РФ надеется к концу года увидеть со стороны иностранных инвесторов первые шаги в направлении обмена заблокированных за рубежом российских активов.
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