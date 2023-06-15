Инвестор из России смог вывести замороженные активы на 2 млн долларов США из депозитария Euroclear

Власти РФ обсуждают способы обмена заблокированных в стране активов «недружественных» государств на замороженные за ...15.06.2023 Власти РФ обсуждают способы обмена заблокированных активов россиян
УрБК, Москва, 15.06.2023. Власти РФ обсуждают способы обмена заблокированных в стране активов «недружественных» ...31.05.2022 ЦБ заблокировал доступ российских инвесторов к части иностранных акций
Банк России заблокировал доступ российских инвесторов к части акций зарубежных компаний. Ограничения коснулись 990 ...31.05.2022 ЦБ заблокировал доступ российских инвесторов к части иностранных акций
УрБК, Москва, 31.05.2022. Банк России заблокировал доступ российских инвесторов к части акций зарубежных компаний. ...06.03.2015 Объем «замороженных» средств трех российских банков в США составил 640 млн долларов США
УрБК, Москва, 06.03.2015. «Замороженные» в США в рамках санкций активы банка «Россия», Собинбанка и СМП Банка составили ...