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Вчера, 14:40

Инвестор из России смог вывести замороженные активы на 2 млн долларов США из депозитария Euroclear

УрБК, Москва, 30.08.2023. Инвестору из России удалось вывести из бельгийского депозитария Euroclear замороженные активы на 2 млн долл. США. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на адвокатское бюро Nektorov, Saveliev & Partners (NSP), которое представляет интересы инвестора.

Напомним, что в июне 2022 года Евросоюз ввел санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), активы последнего вместе с бумагами инвесторов были заморожены. Но законодательство ЕС допускало разблокировку активов россиян при соблюдении ряда условий: заявка подана до 7 января 2023 года, активы будут проданы, европейский профучастник возьмет роль гаранта, участники схемы не находятся под санкциями.

В июне клиент NSP добился от бельгийского казначейства разрешения на разблокировку своих ценных бумаг, замороженных на счете НРД в Euroclear. Далее он направил депозитарию поручение перевести активы со счета в Райффайзенбанке иностранному брокеру, который зарегистрирован на Кипре. Поручение исполнили 29 августа.

Добавим, что Банк России оценивает объем замороженных российских активов в 5,7 трлн руб.
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