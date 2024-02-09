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Вчера, 17:20

Российские инвесторы подали 20 исков к Clearstream Banking на 74 млн евро

УрБК, Москва, 15.03.2024. Инвесторы подали в российские суды 20 исков к Clearstream Banking на общую сумму около 74 млн евро, пишет «Интерфакс», ссылаясь на отчет за 2023 год Deutsche Borse Group (Clearstream входит в эту группу компаний).

Всего в российских арбитражных судах рассматривается более 100 исков от компаний, банков и частных инвесторов, касающихся блокировки их активов за рубежом. Большая часть из них адресована бельгийскому депозитарию Euroclear. К Clearstream подано порядка 20 исков, пишет агентство.

Deutsche Borse Group полагает, что будут и новые аналогичные иски против Clearstream.

Ранее УрБК писал, что инвестору из России удалось вывести из бельгийского депозитария Euroclear замороженные активы на 2 млн долл. США.
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