Минфин РФ ожидает первых шагов по обмену заблокированных за рубежом российских активов

Власти РФ обсуждают способы обмена заблокированных в стране активов «недружественных» государств на замороженные за ...

Банк России не планирует выкупать заблокированные активы

УрБК, Москва, 30.11.2022. Банк России пока не намерен выкупать заблокированные активы. Об этом говорится в проекте ...