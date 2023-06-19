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Вчера, 15:38

Минфин РФ ожидает первых шагов по обмену заблокированных за рубежом российских активов

УрБК, Москва, 04.12.2023. Министерство финансов РФ надеется к концу года увидеть со стороны иностранных инвесторов первые шаги в направлении обмена заблокированных за рубежом российских активов. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, выступая на форуме «Розничный инвестор: новое время — новые возможности».

«Мы видим и слышим со стороны, что такой интерес есть, и что такой механизм востребован, поэтому мы ждем, когда он будет реализован. Я надеюсь, что уже, может быть, к концу года мы какие-то первые шаги в этом направлении увидим», — цитирует И. Чебескова агентство «Прайм».

Напомним, что 8 ноября президент России Владимир Путин подписал указ № 844, позволяющий российским инвесторам запустить процесс обмена заблокированных активов стоимостью до 100 тыс. руб. В первую очередь это касается активов розничных инвесторов из России (ценные бумаги и так далее). Иностранные инвесторы могут покупать у российских коллег подобные заблокированные активы, расплачиваясь со счетов типа «С» (на счетах этого типа аккумулируются средства иностранных инвесторов в РФ, которые запрещено выводить за рубеж).

Ранее Минфин РФ сообщал, что за рубежом заблокированы активы россиян на сумму 1,5 трлн руб., а на счетах типа «С» находится более 280 млрд руб. Процесс обмена этими активами планируется сделать добровольным.
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