Минфин РФ ожидает первых шагов по обмену заблокированных за рубежом российских активов

УрБК, Москва, 19.06.2023. 1 июля текущего года прекратит действовать постановление правительства, которое позволяет ...15.06.2023 Власти РФ обсуждают способы обмена заблокированных активов россиян
Власти РФ обсуждают способы обмена заблокированных в стране активов «недружественных» государств на замороженные за ...15.06.2023 Власти РФ обсуждают способы обмена заблокированных активов россиян
УрБК, Москва, 15.06.2023. Власти РФ обсуждают способы обмена заблокированных в стране активов «недружественных» ...30.11.2022 Банк России не планирует выкупать заблокированные активы
УрБК, Москва, 30.11.2022. Банк России пока не намерен выкупать заблокированные активы. Об этом говорится в проекте ...20.07.2022 Сумма заблокированных у россиян иностранных акций составляет 320 млрд рублей
УрБК, Москва, 20.07.2022. Сумма заблокированных у российских физлиц иностранных акций составляет 320 млрд руб., ...