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Иностранные инвесторы подают заявки на второй этап обмена замороженными активами

УрБК, Москва, 25.09.2024. Иностранные инвесторы подают заявки на второй этап обмена замороженными активами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.

Первый этап процедуры закончился 12 августа. Тогда нерезиденты смогли выкупить порядка четверти заявленных к обмену ценных бумаг на сумму 8 млрд руб. По оценке аналитиков, на втором этапе зарубежные инвесторы могут выкупить активы на сумму около 5 млрд руб.

Обмен активами проходит в рамках указа президента России Владимира Путина № 844 от 8 ноября 2023 года. Согласно ему жители других стран могут выкупить у россиян замороженные иностранные активы на средства, которые хранятся на счете С (финансы с таких счетов нельзя свободно перевести за рубеж). Однако, западные регуляторы мешают процедуре, хотя иностранные инвесторы заинтересованы в обмене, отметил И. Чебесков.

В материалах «Инвестпалаты» отмечается, что иностранцы могут подать заявления на возврат денежных средств до 27 сентября. Расчеты по сделкам пройдут 30 сентября. «Известия» уточняют, что сроки обмена активами могут быть продлены до 12 октября.
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