Иностранные инвесторы подают заявки на второй этап обмена замороженными активами

УрБК, Москва, 11.03.2024. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена ...06.12.2023 «СПБ биржа» начала готовиться к обмену заблокированных за рубежом российских активов
УрБК, Москва, 06.12.2023. «СПБ биржа» начала подготовку к процессу обмена заблокированных за рубежом активов российских ...04.12.2023 Минфин РФ ожидает первых шагов по обмену заблокированных за рубежом российских активов
УрБК, Москва, 04.12.2023. Министерство финансов РФ надеется к концу года увидеть со стороны иностранных инвесторов ...23.09.2022 Минфин РФ одобрил идею обмена с иностранными инвесторами замороженных активов
УрБК, Москва, 23.09.2022. Минфин РФ одобрил идею обмена с иностранными инвесторами замороженными из-за санкций ...14.01.2019 В 2018 году иностранцы приобрели в России товаров по системе tax free на 8 млрд рублей
УрБК, Москва, 14.01.2019. Иностранные туристы, исходя из данных проекта по компенсации суммы НДС от приобретенных в РФ ...