Банк России продлил на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

УрБК, Москва, 29.09.2023. Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода. Правила будут ...08.09.2023 Банк России продлил до 9 марта 2024 года ограничение на снятие иностранной валюты
УрБК, Москва, 08.09.2023. Банк России продлил до 9 марта 2024 года ограничение на снятие иностранной валюты. Решение ...07.03.2023 Банк России на полгода продлил лимиты на снятие иностранной валюты
УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России продлил до 9 сентября ограничения на снятие иностранной валюты. Со счетов и ...01.08.2022 Банк России продлил до марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты
УрБК, Москва, 01.08.2022. Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. ...01.04.2022 ЦБ РФ установил новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан
УрБК, Москва, 01.04.2022. Банк России смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц. Как сообщает ...