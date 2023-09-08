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Сегодня, 12:02

Банк России продлил на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода. Правила будут действовать с 1 октября по 31 марта 2024 года, сообщается в официальном Telegram-канале регулятора.

Согласно заявлению ЦБ, на указанный период сохранен запрет на перевод средств за рубеж для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России. Исключение будет сделано для иностранных компаний, подконтрольных гражданам РФ или российским организациям.

Банкам из недружественных стран разрешено осуществлять денежные переводы в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

Сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов на уровне до 10 тыс. долл. США в месяц. При этом граждане РФ и нерезиденты из дружественных стран смогут, как и раньше, в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках сумму до 1 млн долл. США или эквивалент в другой валюте. Кроме того, нерезиденты, работающие в России, могут перевести за границу средства в размере своей заработной платы.

Напомним, ранее Банк России продлил до 9 марта 2024 года ограничение на снятие иностранной валюты. Решение объяснялось действующими санкциями, которые не дают финансовым институтам РФ покупать наличную валюту западных стран.
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