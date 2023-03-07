Банк России продлил до 9 марта 2024 года ограничение на снятие иностранной валюты

УрБК, Москва, 08.09.2023. Банк России продлил до 9 марта 2024 года ограничение на снятие иностранной валюты. Решение объясняется действующими санкциями, которые не дают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран, сообщается на сайте регулятора.



Если валютный счет был открыт до 9 марта 2022 года, то снять можно до 10 тыс. долл. США или эквивалентную сумму в евро, независимо от валюты вклада или счета. Остальные деньги снимаются в рублях. Сумма, которая выплачивается, должна быть не меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Если деньги переведены после этой даты, то выдача идет по текущему курсу Банка России.



Банк продлил запрет взимать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.



Валютные переводы без открытия счета или через электронные кошельки выдаются в рублях. Эта сумма должна быть не меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России.