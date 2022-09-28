Банк России на полгода продлил лимиты на снятие иностранной валюты

УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России продлил до 9 сентября ограничения на снятие иностранной валюты. Со счетов и вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, по-прежнему можно снять до 10 тыс. долл. США или эквивалентную сумму в евро. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.



«Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдаются по курсу банка. Иностранная валюта выдается в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета», — говорится в сообщении.



Также для банков на полгода продлен запрет взимать с населения комиссию при выдаче валюты со счетов и вкладов.



Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошелки выдаются в рублях. Выданная сумма не может быть меньше чем по официальному курсу Банка России на этот день.



Кроме того, банкам разрешается продавать гражданам доллары США и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.