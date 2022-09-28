Банк России на полгода продлил лимиты на снятие иностранной валюты

УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России продлил до 9 сентября ограничения на снятие иностранной валюты. Со счетов и вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, по-прежнему можно снять до 10 тыс. долл. США или эквивалентную сумму в евро. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.
«Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдаются по курсу банка. Иностранная валюта выдается в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета», — говорится в сообщении.
Также для банков на полгода продлен запрет взимать с населения комиссию при выдаче валюты со счетов и вкладов.
Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошелки выдаются в рублях. Выданная сумма не может быть меньше чем по официальному курсу Банка России на этот день.
Кроме того, банкам разрешается продавать гражданам доллары США и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.
УрБК, Москва, 28.09.2022. В настоящий момент Банк России не видит возможности для смягчения ограничений по снятию ...01.08.2022 Банк России продлил до марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты
УрБК, Москва, 01.08.2022. Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. ...11.04.2022 Банк России разрешил снимать средства с валютных счетов в евро
УрБК, Москва, 11.04.2022. Гражданам, которые открыли валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и еще не выбрали ...09.03.2022 Банк России ограничил выдачу наличной иностранной валюты
Банк России на период с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел новый порядок выдачи денег с валютных вкладов или счетов ...09.03.2022 Банк России ограничил выдачу наличной иностранной валюты
УрБК, Москва, 09.03.2022. Банк России на период с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел новый порядок выдачи денег с ...