ЦБ сохранил еще на шесть месяцев ограничения на снятие наличной валюты

УрБК, Москва, 08.09.2023. Банк России продлил до 9 марта 2024 года ограничение на снятие иностранной валюты. Решение ...07.03.2023 Банк России на полгода продлил лимиты на снятие иностранной валюты
УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России продлил до 9 сентября ограничения на снятие иностранной валюты. Со счетов и ...01.08.2022 Банк России продлил до марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты
УрБК, Москва, 01.08.2022. Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. ...09.03.2022 Банк России ограничил выдачу наличной иностранной валюты
Банк России на период с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел новый порядок выдачи денег с валютных вкладов или счетов ...09.03.2022 Банк России ограничил выдачу наличной иностранной валюты
УрБК, Москва, 09.03.2022. Банк России на период с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел новый порядок выдачи денег с ...