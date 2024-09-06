Банк России продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2026 года

Материалы по теме

ЦБ сохранил еще на шесть месяцев, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной валюты. Решение объясняется ...

УрБК, Москва, 06.09.2024. ЦБ сохранил еще на шесть месяцев, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной ...

Банк России продлил до 9 марта 2024 года ограничение на снятие иностранной валюты

УрБК, Москва, 08.09.2023. Банк России продлил до 9 марта 2024 года ограничение на снятие иностранной валюты. Решение ...

Банк России на полгода продлил лимиты на снятие иностранной валюты

УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России продлил до 9 сентября ограничения на снятие иностранной валюты. Со счетов и ...

Банк России продлил до марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты

УрБК, Москва, 01.08.2022. Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. ...