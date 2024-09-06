УралБизнесКонсалтинг
Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 17:32

Банк России продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2026 года

УрБК, Москва, 05.09.2025. Банк России продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 10 тыс. долл. США или евро на полгода. Предварительно меру отменят 9 марта 2026 года, сообщает регулятор.

На этот же срок кредитным организациям продлили запрет на взимание комиссии при выдаче валюты.

«Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России», — говорится в сообщении Центробанка.

Однако юрлицам-нерезидентами выдача валюты, а именно долл. США, евро, фунты стерлинги, японские иены, не будет производиться. На другую валюту ограничений нет.
