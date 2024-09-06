Банк России продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2026 года

ЦБ сохранил еще на шесть месяцев, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной валюты. Решение объясняется ...06.09.2024 ЦБ сохранил еще на шесть месяцев ограничения на снятие наличной валюты
УрБК, Москва, 06.09.2024. ЦБ сохранил еще на шесть месяцев, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной ...08.09.2023 Банк России продлил до 9 марта 2024 года ограничение на снятие иностранной валюты
УрБК, Москва, 08.09.2023. Банк России продлил до 9 марта 2024 года ограничение на снятие иностранной валюты. Решение ...07.03.2023 Банк России на полгода продлил лимиты на снятие иностранной валюты
УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России продлил до 9 сентября ограничения на снятие иностранной валюты. Со счетов и ...01.08.2022 Банк России продлил до марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты
УрБК, Москва, 01.08.2022. Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. ...