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13.12.2024

Банки РФ стали поднимать ставки по комбинированным ипотечным кредитам до 100%

Банки РФ стали поднимать ставки по комбинированным ипотечным кредитам до 100%, а также прибегать к другим схемам для повышения маржинальности ипотек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление замминистра финансов Ивана Чебескова.

По его словам, из-за повышения ключевой ставки для финансовых организаций серьезно возросла стоимость привлечения средств, в связи с чем они начали принимать меры для искусственного замедления выдачи ипотек. Например, добавлять дополнительные комиссии, увеличивать первоначальный взнос или устанавливать очень высокую ставку для рыночной части комбо-кредита, выдающейся как дополнение к льготной ипотеке, в случае, если стоимость жилья превышает порог по льготе.

«Мы с коллегами из ЦБ боремся с такими случаями. Мы смотрим, чтобы не было недобросовестных практик. Нам не нравятся экстремальные практики, когда рыночная часть ипотеки выдается под 100%, а льготная по 6%», — заявил Иван Чебесков.

Замминистра также отметил, что ЦБ понимает сложившуюся ситуацию, когда банкам не хватает обеспечиваемого государством спреда для получения прибыли по льготным ипотекам. По его мнению, проблема с негативными практиками — временная, и должна уйти в течение нескольких месяцев.

Напомним, что на данный момент средняя стоимость квартиры в России составляет около 6,2 млн руб. (в Москве — около 20,3 млн руб.), тогда как максимальная сумма льготного кредита, например, по семейной ипотеке — 6 млн руб. (в Москве и Санкт-Петербурге — 12 млн руб.).
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