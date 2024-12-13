Банки РФ стали поднимать ставки по комбинированным ипотечным кредитам до 100%

УрБК, Москва, 09.08.2024. Крупные российские банки из топ-50 начали поднимать ставки по потребительским кредитам после ...24.04.2024 Ставки по промышленной ипотеке в РФ вырастут до 9–11%
УрБК, Москва, 24.04.2024. В случае, если ключевая ставка ЦБ РФ превышает 10%, ставка промышленной ипотеки в России ...16.01.2024 Минфин мониторит ситуацию на рынке льготных ипотек в России
УрБК, Москва, 16.01.2024. Минфин РФ обеспокоен тем, что банки после ужесточения предоставления госсубсидий начали ...11.10.2018 Банк России планирует удешевить ипотеку, повышая ключевую ставку
УрБК, Москва, 11.10.2018. Меры Банка России по удержанию инфляции, в том числе за счёт повышения ключевой ставки, ...19.09.2016 Минстрой: Просроченная задолженность по ипотеке в РФ составляет около 3%
УрБК, Москва, 19.09.2016. Задолженность по ипотечным кредитам в России составляет примерно 3%. Об этом сообщают ...