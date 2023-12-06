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Вчера, 12:16

СПБ Банк сегодня подаст в OFAC обращение для разблокировки иностранных клиентских активов

УрБК, Москва, 20.05.2024. Юристы СПБ Банка планируют сегодня подать в Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) собственное обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов. Сообщение об этом размещено на сайте банка.

«После введения санкций в отношении СПБ Банка мы вместе с нашими международными консультантами в рамках стратегии разблокировки сосредоточились на других направлениях представленной стратегии, в частности, на подаче заявления в OFAC на получение разрешения для иностранных контрагентов СПБ Банка на осуществление отдельных операций с клиентскими активами на счетах СПБ Банка, в том числе на перевод активов неподсанкционных инвесторов в другой депозитарий, что позволит им получить доступ к своим активам. Вместе с тем юристы СПБ Банка прорабатывают и иные пути осуществления разблокировки активов, включая получение новой генеральной лицензии», — пояснил ведущий юрист СПБ Банка, руководитель проекта по разблокировке активов Олег Нафиков.

Кроме того, юристы СПБ Банка подготовили в помощь инвесторам шаблоны и инструкции для самостоятельного обращения в OFAC. Данное обращение необходимо для получения индивидуальной лицензии на перевод заблокированных после введения санкций в отношении СПБ Биржи активов. Самостоятельно направить обращение в OFAC можно одновременно с участием в коллективном обращении банка.
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