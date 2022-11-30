За рубежом заблокировано 5,7 трлн рублей российских инвесторов

УрБК, Москва, 31.01.2023. По данным на 30 января 2023 года в иностранной инфраструктуре заблокировано 5,7 трлн руб. российских инвесторов. Из них чуть больше 20% — активы, принадлежащие розничным инвесторам. Об этом рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова, сообщает «Прайм».
По ее словам, эта ситуация учитывалась, когда было решено запретить неквалифицированным инвесторам приобретать «соответствующие ценные бумаги».
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