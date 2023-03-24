Брокеры предложили Банку России повременить с ужесточением требований для квалифицированных инвесторов

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В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам

В России до 1 октября продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Об ...

В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам

УрБК, Москва, 24.03.2023. В России до 1 октября продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран ...

Продажу иностранных ценных бумаг лицам из недружественных стран продлили

УрБК, Москва, 12.09.2022. Продажу иностранных ценных бумаг лицам из недружественных стран продлили на неограниченный ...

Банк России с 1 октября ограничит, а потом запретит неквалифицированным инвесторам приобретать ценные бумаги недружественных стран

УрБК, Москва, 06.09.2022. С октября 2022 года брокеры не смогут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по ...

Банк России временно ограничит доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным акциям

УрБК, Москва, 20.07.2022. Банк России временно закроет доступ к иностранным акциям для неквалифицированных инвесторов. ...