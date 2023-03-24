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Сегодня, 10:23

Брокеры предложили Банку России повременить с ужесточением требований для квалифицированных инвесторов

УрБК, Москва, 11.08.2023. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась в Банк России с просьбой отложить ужесточение требований для статуса квалифицированного инвестора. Регулятору предлагают подождать, пока рынок не восстановится, но не уточняют, когда это может произойти, сообщает Forbes со ссылкой на текст письма.

В НАУФОР указывают, что сейчас нет причин для изменения критериев и это «с высокой вероятностью навредит восстановлению финансового рынка». Общая ликвидность акций Мосбиржи находится ниже 38,8%. Количество доступных неквалифицированным инвесторам ценных бумаг снизилось до 2 тыс. Авторы обращения считают, что наблюдаемый сейчас рост объемов внутреннего рынка облигаций имеет временный характер. Организованный срочный рынок сократился на 75,8% к I полугодию 2021 года.

Напомним, что Банк России выступил с идеей дополнить требования для статуса квалифицированного инвестора в июле 2022 года. Тогда же регулятор запретил неквалифицированным инвесторам приобретать бумаги эмитентов из недружественных стран. В связи с этим резко выросло число заявок на получение квалифицированного статуса.

Среди новых требований был имущественный ценз — до 24 млн руб. Повышение пройдет в два этапа — с 6 млн руб. (текущий ценз) до 12 млн, а потом — до 24 млн руб.
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