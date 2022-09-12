Банк России не планирует выкупать заблокированные активы

УрБК, Москва, 30.11.2022. Банк России пока не намерен выкупать заблокированные активы. Об этом говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023–2025 годы».
«В настоящее время участники рынка предпринимают усилия для решения проблемы заблокированных активов, в том числе в судебном порядке. Банк России взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков. Введены послабления для признания убытков банков по заблокированным активам. При этом Банк России не рассматривает выкуп заблокированных активов», — сказано в документе.
Ранее представители ЦБ рассказали, что в результате блокировок активов из-за санкций пострадали около 5 млн российских инвесторов. В связи с этим регулятор анонсировал введение ограничений на покупку западных акций. С 1 января 2022 года неквалифицированным инвесторам полностью запретят покупать ценные бумаги недружественных стран.
В конце октября стало известно, что СПБ Биржа разблокирует порядка 10% всех замороженных активов.
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