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Вчера, 12:45

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов выросла почти на 9% после введения санкций против российского сырья

УрБК, Москва, 15.04.2024. После введенного США и Великобританией запрета на импорт алюминия, меди и никеля из РФ, а также на торговлю ими на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME) произошел рост стоимости этого сырья. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Bloomberg.

В частности, в день введения санкций, 12 апреля, стоимость алюминия на LME выросла на 9,4%, что стало максимальным значением с 1987 года. Никель подорожал на 8,8%.

Сегодня, 15 апреля, стоимость никеля на LME на открытии торгов росла на 8,33%, до 19,17 тыс. долл. США за тонну. Цена на алюминий составляла до 2 тыс. 684,5 долл. США за тонну, поднявшись на 8,31%.

По данным агентства, по состоянию на конец марта на LME на российский металл приходилось 91% запасов алюминия, 62% меди и 36% никеля.

Напомним, что ранее США и Великобритания наложили вето на ввоз российских алюминия, меди и никеля, а также запретили торговать Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME) партиями металлов, выпущенных после 13 апреля 2024 года.
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