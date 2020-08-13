Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов выросла почти на 9% после введения санкций против российского сырья

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С начала года металл подорожал почти на 20% Цены на медь оттолкнулись от январского дна и, демонстрируя уверенную ...