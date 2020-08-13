Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов выросла почти на 9% после введения санкций против российского сырья

УрБК, Москва, 15.04.2024. США и Великобритания наложили вето на ввоз российских алюминия, меди и никеля, а также ...13.08.2020 В I полугодии 2020 года чистый убыток ОК «РУСАЛ» достиг 124 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2020. Чистый убыток ОК «РУСАЛ» по МСФО в I полугодии 2020 года составил 124 млн долл. США ...18.04.2018 Стоимость алюминия обновила максимум с сентября 2011 года из-за санкций против ОК «Русал»
УрБК, Москва, 18.04.2018. Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) в среду во время торгов выросла на 1,7% ...27.06.2013 Мировые цены на металл опустились до уровня 2009 года
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2013. По итогам торгов 26 июня цены на алюминий, никель, горячекатаный и холоднокатаный ...11.03.2009 «РБК daily» и МАКСИМ ШАХОВ: «Медь поднимается в цене»
С начала года металл подорожал почти на 20% Цены на медь оттолкнулись от январского дна и, демонстрируя уверенную ...