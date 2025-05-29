Средняя цена на серебро в 2025 году может вырасти на 52%

УрБК, Москва, 29.07.2025. Средняя цена на серебро в 2025 году может вырасти до 43 доллСША за тройскую унцию, что на 52% больше показателя прошлого года, пишут
«Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитической компании «Эйлер».
Согласно прогнозам, в 2026 году рост продолжится. Металл подорожает до исторического максимума еще на 53%, и составит 66 доллСША за унцию.
Свой прогноз аналитики компании объясняют ростом дефицита на рынке серебра, который на мировом рынке наблюдается с 2021 года.
Так, по данным биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи, NYMEX) серебро стало дорожать еще в октябре 2023 года, когда оно предлагалось по 21,1 доллСША за унцию. С тех пор котировки выросли в 1,8 раза.
В прошлом году средняя цена на серебро увеличилась на 11% до 28,3 доллСША за унцию. А на момент 25 июля цена составляла 38,4 долл США за унцию.
Основным потребителем серебра останется промышленный сектор. Аналитики считают, что в 2025 году объем использования металла в промышленности составит 502 млн унций (+2% к показателю прошлого года), в 2026 г. – 515 млн унций (+3% к уровню 2025 года).
Также этот металл широко используется в зеленой энергетике, и в текущем году спрос в этой сфере вырастет на 8% , до 294 млн унций, в 2026 году еще на 8,5% — до 319 млн унций.
Остальная часть спроса придется на ювелирный сектор – 217 млн (+3%) и 223 млн (+3%) унций соответственно и остальные сферы — 309 млн т в 2025 и 2026 гг.
Общий спрос на металл в этом году увеличится на 4% до 1,32 млрд унций, в следующем – на 3% до 1,37 млрд унций.
Авторы исследования поясняют, что рост производства серебра будет ограничен даже в случае скачка цен на металл. Это связано с тем, что около 80% серебра в мире добывается как побочный продукт при добыче других металлов. По этой причине производство металла слабо реагирует на рост котировок.
В результате дефицит серебра на рынке будет расти как минимум до 2028 года включительно. В 2025 году он достигнет отметки в 300 млн унций, в 2026 году преодолеет ее, а в 2028 г. превысит 400 млн унций. Текущих запасов металла хватит лишь на три года потребления, резюмируют эксперты.