Банк России спрогнозировал инфляцию в РФ на уровне 7-7,5% по итогам 2023 года

УрБК, Москва, 15.12.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных ...27.10.2023 Центробанк повысил прогноз по инфляции на текущий год до 7–7,5%
УрБК, Москва, 27.10.2023. Банк России пересмотрел годовой прогноз по инфляции в России. Согласно обновленной версии, по ...15.08.2023 Банк России внепланово повысил ключевую ставку до 12%
Совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Следующее плановое ...15.08.2023 Банк России внепланово повысил ключевую ставку до 12%
УрБК, Москва, 15.08.2023. Совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку с 8,5% ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...