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Банк России спрогнозировал инфляцию в РФ на уровне 7-7,5% по итогам 2023 года

УрБК, Москва, 15.12.2023. В 2023 году в РФ уровень инфляции может составить 7-7,5%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Эксперты регулятора отмечают, что по состоянию на 11 декабря уровень инфляции снизился до 7,1% после 7,5% в ноябре. В среднем в октябре-ноябре показатель базовой инфляции (с поправкой на сезонность) увеличился до 11,5% в пересчете на год (по сравнению с 9,7% в III квартале 2023 года).

В октябре-ноябре 2023 года средний рост цен (с поправкой на сезонность) составил 10,0% в пересчете на год. В III квартале этого года данный показатель был выше — 12,2%.

По прогнозам аналитиков Банка России, на конец 2024 года инфляция снизится до 4-4,5% и будет в перспективе находиться вблизи 4%, учитывая ту денежно-кредитную политику, которую проводит регулятор.

Сегодня, 15 декабря, Центробанк повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. Следующее плановое заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке запланировано на 16 февраля 2024 года.
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