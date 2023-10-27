Банк России спрогнозировал инфляцию в РФ на уровне 7-7,5% по итогам 2023 года

УрБК, Москва, 15.12.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных ...

Центробанк повысил прогноз по инфляции на текущий год до 7–7,5%

УрБК, Москва, 27.10.2023. Банк России пересмотрел годовой прогноз по инфляции в России. Согласно обновленной версии, по ...