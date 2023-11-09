Банк России повысил ключевую ставку до 16%

УрБК, Москва, 09.11.2023. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка может быть повышена до ...27.10.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 15%
Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, ...27.10.2023 Центробанк повысил прогноз по инфляции на текущий год до 7–7,5%
УрБК, Москва, 27.10.2023. Банк России пересмотрел годовой прогноз по инфляции в России. Согласно обновленной версии, по ...27.10.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 15%
УрБК, Москва, 27.10.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных ...15.09.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 13%
УрБК, Москва, 15.09.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%, сообщает ...