Банк России повысил ключевую ставку до 16%

УрБК, Москва, 15.12.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных ...09.11.2023 В ЦБ РФ не исключают повышение ключевой ставки до конца года
УрБК, Москва, 09.11.2023. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка может быть повышена до ...27.10.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 15%
Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов, до 15% годовых, ...27.10.2023 Центробанк повысил прогноз по инфляции на текущий год до 7–7,5%
УрБК, Москва, 27.10.2023. Банк России пересмотрел годовой прогноз по инфляции в России. Согласно обновленной версии, по ...27.10.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 15%
УрБК, Москва, 27.10.2023. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных ...