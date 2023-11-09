Банк России повысил ключевую ставку до 16%

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 16% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.



«Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре», — говорится в сообщении.



Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 16 февраля 2024 года.



Отметим, что в августе совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов. В сентябре — еще на 100 базисных пунктов, в октябре — на 200. Ужесточение монетарной политики объясняется ускорением инфляции в РФ и ослаблением курса российского рубля.