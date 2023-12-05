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Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок за границу и новогодних корпоративов из-за COVID-19

УрБК, Москва, 07.12.2023. В преддверии наступающих новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал россиянам придерживаться ряда правил, позволяющих минимизировать риск заболеть гриппом, ОРВИ или COVID-19. Письмо с этими правилами ведомство распространило по всем регионам России.

«Новая коронавирусная инфекция, а также возбудители гриппа и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче. Во время пандемии COVID-19 следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей», — говорится в сообщении.

Ведомство советует воздерживаться от любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, например, от новогодних корпоративов. Отказаться лучше и от поездок за границу, но, если поездка должна состояться, следует учитывать возможные карантины и эпидемическую обстановку в стране назначения.

Также не стоит приглашать домой родственников и друзей. Самим лучше тоже воздержаться от походов в гости. Роспотребнадзор напоминает и о необходимости носить медицинские маски в общественных местах.

Отметим, что, по данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 26 ноября по 3 декабря COVID-19 заразилось 2 тыс. 032 человека. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 38% (с 20 по 26 ноября — 1 тыс. 473 случая).
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