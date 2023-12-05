Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок за границу и новогодних корпоративов из-за COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 26 ноября по ...28.11.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 1,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 20 по 26 ...21.11.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 30%
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 13 по 19 ...07.11.2023 На Среднем Урале за неделю 636 человек заразилось COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 30 октября ...31.10.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 45%
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 23 по 29 ...