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Вчера, 14:45

Роспотребнадзор зафиксировал одновременный подъем заболеваемости гриппом и COVID-19 в России

УрБК, Москва, 07.12.2023. Впервые за три года в России вспышки заболеваемости гриппом и COVID-19 объединились во времени, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день, наверное, впервые за историю последних трех лет мы видим объединение подъема гриппа и подъема ковида. Это несет дополнительные риски», — цитирует А. Попову РИА «Новости».

По ее словам, количество заболевших ОРВИ в России превысило 1 млн человек. При этом в Свердловской области за неделю с 26 ноября по 3 декабря COVID-19 заразилось 2 тыс. 032 человека. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 38% (с 20 по 26 ноября — 1 тыс. 473 случая).

Стоит отметить, что ранее Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок за границу и новогодних корпоративов из-за COVID-19.
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