Роспотребнадзор зафиксировал одновременный подъем заболеваемости гриппом и COVID-19 в России

УрБК, Москва, 07.12.2023. В преддверии наступающих новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ...05.12.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились более 2 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 26 ноября по ...21.11.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 30%
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 13 по 19 ...10.11.2023 Роспотребнадзор объявил о росте заболеваемости COVID-19
УрБК, Москва, 10.11.2023. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за последний месяц заболеваемость COVID-19 в ...08.11.2023 В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости в вакцинации от COVID-19
УрБК, Москва, 08.11.2023. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в этом сезоне не ...