Роспотребнадзор пообещал не вводить масочный режим и ограничения на период новогодних праздников и каникул

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 11 по 17 ...12.12.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились более 2,3 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 10 ...05.12.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились более 2 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 26 ноября по ...17.10.2023 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 320 человек
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 9 по 15 ...03.10.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразилось 439 человек
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 25 сентября ...