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Вчера, 15:20

Роспотребнадзор пообещал не вводить масочный режим и ограничения на период новогодних праздников и каникул

УрБК, Москва, 19.12.2023. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России не планируется введение обязательного масочного режима, а также каких-либо ограничений на период новогодних праздников и каникул. При этом специалисты рекомендуют соблюдать профилактические меры и правила личной гигиены, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным санврачей, за период с 11 по 17 декабря в России продолжила расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Этот показатель увеличился на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. В структуре преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии — 68,3%. Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет 31,7%.

Отметим, что в Свердловской области за период с 11 по 17 декабря зарегистрировано 34 тыс. 154 случая ОРВИ, что на 5,8% меньше показателя предыдущей недели и на 21,9% — среднего многолетнего уровня.

Также, согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 11 по 17 декабря на 16% снизилась заболеваемость COVID-19. За указанный период заразилось 1 тыс. 958 человек.
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