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На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 6%

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. В Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировано 34 тыс. 154 случая ОРВИ. Это на 5,8% меньше показателя прошлой недели и на 21,9% — среднего многолетнего уровня. При этом 49% среди заболевших в регионе составляют дети.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период зарегистрировано 18 тыс. 634 случая заболевания ОРВИ, что превышает уровень прошлой недели на 5,6%, но ниже среднемноголетних показателей на 12,5%.
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