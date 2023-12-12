На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 6%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. В Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировано 36 тыс. 250 случаев ОРВИ. ...23.01.2023 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась на 6%
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области с 16 по 22 января выявлен 32 тыс. 841 случай заболевания ОРВИ, ...16.01.2023 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла на 30%
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В Свердловской области с 9 по 15 января выявлено 34 тыс. 984 случая заболевания ОРВИ, ...26.12.2022 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю снизилась на 7%
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области за прошедшую неделю выявлено 69 тыс. 045 случаев заболевания ...20.12.2022 Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла на 26%
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. В Свердловской области за прошедшую неделю выявлено 74 тыс. 454 случая заболевания ...