Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилась на 24%

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 24 по 30 марта 2025 года снизилась на 24,4% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



При этом заболеваемость оказалась выше среднего многолетнего уровня на 53,6%.



Всего в регионе было зарегистрировано 35,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ, чуть менее половины (47,4%) заболевших — дети.



Заболеваемость выше среднеобластного уровня отмечают в Сухом Логе и ЗАТО Свободный.



По оценке специалистов, в регионе по-прежнему доминируют вирусы гриппа, а также сезонные коронавирусы и риновирусы.



В Екатеринбурге за этот период зарегистрировано 16,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 23,3% ниже показателя предыдущей недели. В городе уровень заболеваемости также регистрируется выше среднего многолетнего уровня на 46,8%.



Управление Роспотребнадзора оценивает ситуацию как контролируемую. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.