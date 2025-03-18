Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилась на 14%

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 17 по 23 марта 2025 года снизилась на 13,6% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



При этом заболеваемость оказалась выше среднего многолетнего уровня на 74,7%.



Всего в регионе было зарегистрировано 47,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, более половины (52,6%) заболевших — дети.



Заболеваемость выше среднеобластного уровня отмечают в Сухом Логе и Ирбите.



По оценке специалистов, в регионе по-прежнему доминируют вирусы гриппа, а также сезонные коронавирусы и риновирусы.



В Екатеринбурге за этот период зарегистрировано 21,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 19,8% ниже показателя предыдущей недели. В городе уровень заболеваемости также регистрируется выше среднего многолетнего уровня на 66,9%.



Управление Роспотребнадзора оценивает ситуацию как контролируемую.