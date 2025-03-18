Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилась на 14%

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 10 по 16 ...06.03.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 16%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 24 февраля ...12.02.2025 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю вновь выросла на 14%
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 3 по 9 ...11.12.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 33,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 2 по 8 декабря 2024 года на Среднем ...08.10.2024 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 5,1%
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Свердловской области за неделю с 30 сентября по 6 октября зарегистрировано 34,9 тыс. ...