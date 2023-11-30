Свердловские власти договорились с ритейлерами о введении минимальных наценок на куриные яйца

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ФАС проверит в регионах ценообразование на куриные яйца

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Цены на куриные яйца в РФ за последнюю неделю выросли на 1,2%

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