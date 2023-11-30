Свердловские власти договорились с ритейлерами о введении минимальных наценок на куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. С 20 по 27 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...16.11.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. С 7 по 13 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...14.11.2023 ФАС проверит в регионах ценообразование на куриные яйца
УрБК, Москва, 14.11.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование на куриные яйца в ...18.05.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала белокочанная капуста
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. С 10 по 15 мая в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежую белокочанную ...22.08.2019 Цены на куриные яйца в РФ за последнюю неделю выросли на 1,2%
УрБК, Москва, 22.08.2019. За период с 13 по 19 августа 2019 года индекс потребительских цен в России составил 99,9%, ...