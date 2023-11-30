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Вчера, 13:01

Свердловские власти договорились с ритейлерами о введении минимальных наценок на куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Правительство Свердловской области достигло договоренности с ритейл-сетями о введении минимальных наценок на куриные яйца.

Как рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев в ходе «Прямой линии» на ОТВ, данный товар будут продавать практически по себестоимости.

Глава Среднего Урала коснулся этой темы, отвечая на вопрос о росте цен на куриные яйца. Напомним, что в конце ноября средняя стоимость десятка яиц в регионе превысила 101 руб.

Е. Куйвашев объяснил, что причиной подорожания куриных яиц стало увеличение себестоимости их производства (в частности, выросли цены на ЖКУ).
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